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商品詳細
池田修三【六月1982】サイン入りです。40年以上も前の作品ですので経年劣化や多少のシミがございます。作品サイズ画寸 縦約29cm×横約23cm額はありませんのでご了承ください。過度な神経質な方は購入をご遠慮ください。古い作品をご理解いただけますようお願い致します。
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