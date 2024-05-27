ポケモンカード　ギラティナ　VSTAR

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)レアリティ···URギラティナVSTARURになります。開封後すぐにローダーに入れて現在に至ります。確認したところ傷やカケ等は見当たりませんでしたが神経質な方や、完品を求める方はご遠慮ください。また、すり替え防止のためNCNRにてお願いします。即購入大歓迎です。ピカチュウ プロモカードキャンペーンカプ・コケコVMAXポケモンカード151美品高騰アルセウスギラティナパルキアディアルガレックウザリザードンミュウツーミュウセレナユウリマリィカトレアサナカイルチアブラッキーイーブイブースターシャワーズサンダースエーフィニンフィアブイズモンスターボールミラーマスターボールミラーARSRSARCHRSA白熱のアルカナシャイニースタvvmaxクライマックスイーブイヒーローズボックス 未開封
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