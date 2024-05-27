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超レア！ゴールデンボンバー サイン入り いいちこ４本 コースター４枚 セット
商品番号 F78487751998
商品名

超レア！ゴールデンボンバー サイン入り いいちこ４本 コースター４枚 セット
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 21,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOYSOUNDの西日本地区でＮＯ１になり表彰されました。ゴールデンポンパー４人のサイン入りです。メンバーのコースター付き。超貴重品です！化粧箱に少し汚れ、破れなどあり。自宅保管品のため、ご理解頂ける方のみご購入お願い致します。鬼龍院翔喜矢武(喜屋武)豊歌広場淳樽美酒研二金爆女々しくてTAMIYAタミヤ
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