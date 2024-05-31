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FERNANDES FR mod.
商品番号 S33370363222
商品名

FERNANDES FR mod.
ブランド名 フェルナンデス
特別価格 税込 18,360 円
在庫状況 あり

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商品詳細

国産のフェルナンデスFRギターを元にモディファイされた1本。メープルトップの美しい木目と、黒々としたエボニー指板が目を惹く一本。フロイドローズタイプトレモロ、国産gotohペグ搭載、ピックアップをfenderUSAピックアップをフロント、ディマジオピックアップをリアに搭載。ハリのあるパワフルなサウンドが魅力です。【状態】フレット：7割残りあり傷・打跡：中古品相応にあり折れ・割れ：なし弦高：12F6弦側1.6mm、1弦側1.5mm※動作チェック、クリーニング済み、演奏に問題ございません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商品ご覧頂き誠に有難うございます！ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さいませ。(お値段交渉される場合は、ご希望のお値段をご提示くださいませ。)
http://narcologia.ru/goods/evaporation76524.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi608047.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador108406.html

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