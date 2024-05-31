国産のフェルナンデスFRギターを元にモディファイされた1本。メープルトップの美しい木目と、黒々としたエボニー指板が目を惹く一本。フロイドローズタイプトレモロ、国産gotohペグ搭載、ピックアップをfenderUSAピックアップをフロント、ディマジオピックアップをリアに搭載。ハリのあるパワフルなサウンドが魅力です。【状態】フレット：7割残りあり傷・打跡：中古品相応にあり折れ・割れ：なし弦高：12F6弦側1.6mm、1弦側1.5mm※動作チェック、クリーニング済み、演奏に問題ございません。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー商品ご覧頂き誠に有難うございます！ご不明な点がございましたらお気軽にコメント下さいませ。(お値段交渉される場合は、ご希望のお値段をご提示くださいませ。)



FERNANDES FR mod.（中古）【楽器検索デジマート】



FERNANDES FR mod.（中古）【楽器検索デジマート】



FERNANDES FR mod.（中古）【楽器検索デジマート】



FERNANDES FR mod.（中古）【楽器検索デジマート】



FERNANDES FR mod.（中古）【楽器検索デジマート】



【中古】 Fernandes / 1987-8年製 FR-65 MOD White 【梅田店】



FERNANDES FR mod.（中古）【楽器検索デジマート】



FERNANDES FR？ MOD FRベースで改造された一本！お安いロック式ギター ...



FERNANDES FR？ MOD FRベースで改造された一本！お安いロック式ギター ...



FERNANDES FR？ MOD FRベースで改造された一本！お安いロック式ギター ...



FERNANDES FR-40 mod green - YouTube



FR SERIES | FERNANDES OFFICIAL WEB SITE



FERNANDES FR-CUSTOM Sample#1 税込販売価格 ￥211,200- 新品 ...



FERNANDES FR-CUSTOM Sample#2 税込販売価格 ￥211,200- 新品 ...



FERNANDES FR？ MOD FRベースで改造された一本！お安いロック式ギター ...