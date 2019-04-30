sterling by musicman JP50

sterlingbymusicmanのJP50のカスタム品になります。機材整理のため出品いたします。2019年2月に中古で購入後、自宅とライブハウスで使用していました。2023年8月時点でも問題なく使用しています。【改造した点、注意点】・ピックアップを純正のものからdimarzioのcrunchlab(ブリッジ側)とliquifire(ネック側)に変更しています。・volumeポッドpullでブリッジピックアップが、toneポッドpullでネックピックアップがそれぞれコイルタップできる配線になっております。・フレットをJESCAR#55090NS18%に打ち替えています。フレットサイドの処理は素人加工ですので雑な部分がありますが、慣れれば問題なく演奏できます。・購入当時から5弦のペグが故障しており、ロックができません。通常のペグと同じように巻けば問題なく使用できます。・トラスロッドが残り1割以下とわずかです。ネックの調整をする際は注意してください。・購入の際は中古品および改造品であることを了承の上、ncnrでお願いいたします。【付属品】・アーム(非純正品)・ギグケース(純正品)



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