ブラッキーex PCG 金の空 銀の海 091/106

ポケモンカードブラッキーex1枚です。傷が多いためプレイ用でお願いします。少し前にはルガルガンGXがよく使われていましたが、突風・ポケモンキャッチャー・フラダリ・ボスの司令と同じ効果のポケパワーを持っています。普通に有用カードです。写真追加はコメントお願いします。ダークリングブイズexADV-PCG



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