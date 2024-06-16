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- ブラッキーex PCG 金の空 銀の海 091/106
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商品詳細
ポケモンカードブラッキーex1枚です。傷が多いためプレイ用でお願いします。少し前にはルガルガンGXがよく使われていましたが、突風・ポケモンキャッチャー・フラダリ・ボスの司令と同じ効果のポケパワーを持っています。普通に有用カードです。写真追加はコメントお願いします。ダークリングブイズexADV-PCG
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http://narcologia.ru/goods/conception408257.html
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