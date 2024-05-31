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佐久間　尊経　(連作)「光彩」・・・(無限に)ー(黄土) 1990 アクリル
商品番号 I70842940486
商品名

佐久間　尊経　(連作)「光彩」・・・(無限に)ー(黄土) 1990 アクリル
ブランド名 Iswirl
特別価格 税込 2,565 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭕️佐久間尊経のアクリル画(黄土)になります。⭕️状態年数が経っているものになりますが、全体的に綺麗で綺麗な状態です。⭕️サイズ縦約/24cm横約/19cm厚み約/約2cm⭕️付属品作品の入っていた段ボールが付属いたします。⭕️その他記載情報表面〜左下に「さくま」のサイン裏面〜佐久間尊経　　(連作)「光彩」・・・(無限に)ー(黄土)1990アクリル　269番
http://narcologia.ru/goods/scissoring400496.html
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