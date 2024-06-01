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超特急 タクヤ 26th 生誕 生写真
商品番号 L69539284162
商品名

超特急 タクヤ 26th 生誕 生写真
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 2,466 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タクヤ26thBirthdayAnniversaryVerの生写真コンプリートセットです。即購入可◎値下げ◎(大幅な値下げは✗)物によってはバラ売り対応可能です。スリーブ・硬質ケースに入れ、防水対策をして発送致します。綿手袋を使用して生写真を扱っていますが素人保管ですのでご了承お願いします。超特急生誕生写真タクヤ草川拓弥グッズ種類···生写真
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