マーベルレジェンド　グランドマスター＆コーグ



MARVEL マーベルレジェンドシリーズ マイティ・ソーバトルロイヤル グランドマスター&コーグ 6インチフィギュア E6343 正規品



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マーベルレジェンド ソー ラグナロク（バトルロイヤル）グランドマスター＆コーグになります。【商品状態】新品で購入した後、塗装状態、関節状態などの確認の為、一度開封しております。その後、写真のように箱に戻して暗所にて保管しており、未使用品になります。破損、欠品はございません。パッケージ部分には一部ダメージございます。塗装、関節部分に関しては良好かとは思いますが、あくまで主観による判断です。海外製造品の為、個体差や特有の雑な部分は一部ある場合がございます。バラ売りやパーツ売りは行っておりません。ご了承下さい。その他、ご質問、写真の追加などご要望ございましたら、コメント欄までお願い致します。