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AT2035 audio-technica(オーディオテクニカ)コンデンサマイク
商品番号 I34376887015
商品名

AT2035 audio-technica(オーディオテクニカ)コンデンサマイク
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···マイク【専用ポーチ、ショックマウント付き】現在でもたまに使用していますが、資金繰りのため出品します。この価格帯のマイクにありがちな変な味付けがなく、フラットな音が取れるためとても好みです。傷や汚れはほとんどありません。定価:¥19,580以下公式サイトより・低ノイズでスムーズかつナチュラルな音質を生み出すダブルウェーブダイアフラム(PAT.)を採用。・さまざまなニーズに応える高耐入力設計と広いダイナミックレンジを実現。・専用設計のショックマウントにより、優れたアイソレーションを提供。・エアコンの騒音などを低減する80Hzローカットフィルタースイッチや、不要な雑音をカットする−10dBパッドスイッチを搭載。・サイドとリアの収音を抑え、狙った音だけを捉える単一指向性を採用。・専用ショックマウント、マイクポーチを付属。
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