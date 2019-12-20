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OM3 AUDIX
商品番号 L80086756123
商品名

OM3 AUDIX
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AUDIXOM3AUDIX定価：¥320003年ほどライブ等で使用していたので使用感はそれなりにありますが、保管は綺麗に行っていたので使用に問題は無いと思います#AUDIX#AUDIXOM3以下公式サイトよりボーカル用ダイナミックマイクAUDIX/OM3。ハウリングに強く、ライブ・レコーディングなど様々な用途で活躍。50Hz～18kHzまでの周波数特性で煌びやかな高音と豊かな低音は抜けの良い、存在感ある音を作り上げます。ダイアグラム軽量化技術VLMテクノロジーを採用。ナチュラルで正確に音をとらえ、音の輪郭を際立てます。
http://narcologia.ru/goods/encourage455672.html
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