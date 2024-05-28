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- ヤマハアルトサックス 日本製 YAMAHA YAS-380
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商品詳細
アルトサックス 希少なMADEINJAPANですYAMAHAYAS-380マウスピースはつきません2019年に購入後、部活で週３ほど使用しておりました！そのままコロナになったため部活も辞めてしまい、保管しておりました。使用による小キズはあるものの特筆すべきへこみ等もなく美品だと思います。スワブとストラップは２つずつあります。こちらも使用済みですので、おまけ程度に思われてください。素人検品であることをご理解ください種類...サックス
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