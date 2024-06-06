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【レトロ　メトロノーム　箱入り未使用】セイコー　SEIKO MN-960　取説付
商品番号 H73673312985
商品名

【レトロ　メトロノーム　箱入り未使用】セイコー　SEIKO MN-960　取説付
ブランド名 セイコー
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー...メトロノームセイコー　メトロノームSEIKOMN-960　ブラック箱　12.3cm×13.5cm×24.0cm新品未使用のまま縦置きでタンスに保管しておりました。動作確認の為一度ゼンマイを巻いて動きを確認しましたが、問題ないと思います。(良い音してます)本体も美品です。写真をご確認頂きましたら、ご理解の上お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/message478227.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador131706.html
http://narcologia.ru/goods/peroration337615.html

【レトロ　メトロノーム　箱入り未使用】セイコー　SEIKO MN-960　取説付
セイコー　SEIKO MN-960　取説付

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12 セイコー メトロノーム SEIKO:MN-960 ダークブルー 共箱 取説付 の ...

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セイコー SEIKO MN-960 取説付 - 通販 - gofukuyasan.com

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