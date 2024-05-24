LK-512 電子キーボード CASIO カシオ 光ナビゲーション

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商品詳細
カシオの光ナビゲーションキーボードです。娘に買い与えましたが、あまり触らないままギターへ移行したので美品です。3年前に31,682円で購入しております。説明書と保証書付属しませんが、説明書はWEBで見れます。通電などの動作確認済み。その他付属品は画像の通りです。ぜひご検討くださいませ。大型商品のため、発送は休日の土日のみとなります。予めご理解ください。CASIOLK-512#カシオ計算機#CASIOLK_512アクセサリー...譜面台アクセサリー...電源アダプターアクセサリー...マイクケーブル
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