ファイナルファンタジーXIV FF14 THE PRIMALS ピックセット

ファイナルファンタジーXIVFF14THEPRIMALSピックセットザプライマルズコレクションの為保管していましたが、未使用品です。暗所にて保管しておりました。中古品で素人保管のため、神経質な方の購入はお控えください。水濡れ防止OPP、ぷちぷちで補強をして定形外郵便にて郵便局より配送予定です。郵便局窓口のしまっている土日祝以外は、翌日午前中発送させていただいております。即購入可能です。コメントなしのお取引OKです。(こちらからは必要事項をご連絡させていただきます。)大切にしてくれる方のお手元に渡りますように。よろしくお願いします!



