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- 【ZILDJIAN 】ジルジャン ROCKクラッシュ シンバル 16\"
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商品詳細
【ZILDJIAN】ジルジャンROCKクラッシュシンバル16\"です。状態は写真でご確認下さい。黒ずみ、緑の点等、汚れがありますがヒビはありません。主観ですが、音に不具合はありません。中古品で購入し、数回本番で使用しました。中古品ということをご理解ください。緩衝材、段ボール等で梱包して発送します。よろしくお願いします。■サイズ：16インチ/40cm種類···クラッシュシンバル#クラッシュシンバル#シンバル#ドラム#ジルジャン#Zildjian
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