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海洋堂　リボルテックヤマグチ　鉄人28号　ブラックオックス　カラー　モノクロ
商品番号 C40696466220
商品名

海洋堂　リボルテックヤマグチ　鉄人28号　ブラックオックス　カラー　モノクロ
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 6,859 円
在庫状況 あり

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商品詳細

海洋堂リボルテックヤマグチ鉄人28号ブラックオックスカラーバージョン＋モノクロバージョンセット全て未開封で、箱の状態も良好です。引越しのためにコレクションを出品しております。セットで購入していただける場合は値下げも考えております。よろしくお願い致します。
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