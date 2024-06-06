海洋堂　リボルテックヤマグチ　鉄人28号　ブラックオックス　カラー　モノクロ

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海洋堂リボルテックヤマグチ鉄人28号ブラックオックスカラーバージョン＋モノクロバージョンセット全て未開封で、箱の状態も良好です。引越しのためにコレクションを出品しております。セットで購入していただける場合は値下げも考えております。よろしくお願い致します。