【直筆サイン入り】EGOIST ポストカード GreetingTour

商品をご覧いただきありがとうございます。EGOISTGreetingTour2016side-AUNVEILofKABANERIライブの抽選イベントに当選して入手した直筆サイン入りポストカードです。入手後は冷暗所にて保管しておりましたので全体的に綺麗な状態かと思います。他にもEGOISTグッズを多数出品しておりますので、合わせ買い等もご相談承ります。#egoist#chelly#greetingtour



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