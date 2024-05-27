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- あつまれ どうぶつの森 ともだちどーる 第1弾〜第3弾フルコンプセット
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商品詳細
発売日に新品購入した物です○ともだちどーる第1弾 全7種しずえ たぬきち レックス ゆきみ ラムネ ちゃちゃまる ジュン○ともだちどーる第2弾 全8種つぶきち まめきち とたけけ ジャスティン フランソワ ロボ クリスチーヌ ジャック○第3弾 全7種フータ フーコ キャラメル ペーター オーロラ アポロ みすず発送時には全て開封して中身のラムネを取り除いてから(メルカリ規約違反になってしまう為ご理解ください)メルカリ便で匿名配送します・家族に喫煙者がいますのでタバコの臭いが気になる方はご注意ください・お値引き対応出来ません・即購入OK
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