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時代　光夫作　鉄釉面取瓶　共箱　送料込み0809
商品番号 T14661718985
商品名

時代　光夫作　鉄釉面取瓶　共箱　送料込み0809
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料込み　即購入ok！胴幅　9.5cm高さ　18.0cm●その他、注意事項：同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。別々に送っていただきたい場合は、事前にお知らせください。中古品が多く出品していますので、多少汚れや経年のダメージがあります。お神経質な方はご購入おやめください。未使用品でも、スレキズ、汚れなどあります。新品と同様に品質求める方おやめください。
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