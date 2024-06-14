ハルク・ホーガン HULK HOGAN フィギュア 、キーホルダー 、バンダナ

【商品】 ハルク・ホーガン3点セットHULKHOGANWCWWWFWWE ①フィギュア ②キーホルダー ③バンダナ 【商品概要】20年以上前に購入したHULKAMANIAアイテムを3点セットで出品します。①フィギュアは新品未開封品ですが素人長期保管による経年劣化がありますことご理解下さい。詳しくは掲載写真をご覧頂きたく思います。②キーホルダーは当時福生の雑貨屋で購入したモノで材質の関係もあり写真の通りの汚れがありますことご承知おき願います。③のバンダナはネットで購入したオフィシャル商品で、一度洗濯をしてこれまで未使用保管していたモノとなります。完璧をお求めの方や神経質な方はご購入をご遠慮頂きたくご理解のほどお願い致します。【商品詳細】 レスラー：ハルク・ホーガン HULKHOGAN 本体サイズ：①約18cm ②約8cm ③一辺約54cm メーカー：①TheOriginalSanfranciscoToymakers ②TITANSPORTS ③WWE 製造時期：①1994年(台紙より推測) ②1990年(足裏刻印より推測) ③2002年(コピーライト印刷より推測)



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