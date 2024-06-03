Ｃ９５８　掛軸　大徳寺　西垣宗興　『瑞気満高堂』　共箱　『真作』　肉筆　鶴画賛



Ｃ９５８ 掛軸 大徳寺 西垣宗興 『瑞気満高堂』 共箱 『真作』 肉筆 鶴 ...



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【真作】掛軸 前大徳寺極楽寺主西垣宗興『書』紙本 共箱付 掛け軸 ...



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総丈 約 117cm×60cm本紙 約 35cm×58cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。