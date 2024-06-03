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Ｃ９５８　掛軸　大徳寺　西垣宗興　『瑞気満高堂』　共箱　『真作』　肉筆　鶴画賛
商品番号 U83352122460
商品名

Ｃ９５８　掛軸　大徳寺　西垣宗興　『瑞気満高堂』　共箱　『真作』　肉筆　鶴画賛
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

総丈　約　117cm×60cm本紙　約　35cm×58cm古いお品ですので前提として多少の汚れ、シワ、シミ、焼け、折れなど経年による傷みがございますので予めご了承下さい。また画像枚数に限りがある為、写真にない傷みがある事もございます。以上の点のご理解よろしくお願い致します。
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Ｃ９５８ 掛軸 大徳寺 西垣宗興 『瑞気満高堂』 共箱 『真作』 肉筆 鶴 ...
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【真作】掛軸 前大徳寺極楽寺主西垣宗興『書』紙本 共箱付 掛け軸 ...
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【真作】掛軸 前大徳寺極楽寺主西垣宗興『書』紙本 共箱付 掛け軸 a061116
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