EpiphoneエピフォンフライングVKorinaFlyingVltd2001コリーナVロック式ペグ搭載ピックアップ フロント:57CH(G) リア :HOTCH(G)【ケースが無いので、配送はなるべく手渡しを希望します。発送も賜ります。関東圏、北陸、信越、東海、中部、関西圏でしたら、ご希望の場所にお持ちする事も可能です。購入前にご相談ください。】本体のみ出品に際して•全体的なクリーニング(フレット磨き上げ、指板を磨き上げ、金属パーツ磨き上げ含む)•新品の弦に張替•電気系統に問題ありません。•ネックはやや順ゾリ、フレット8割以上、残っています。•トラスロッドは左右に余裕があります。•ストラップピン位置の変更による穴アトが3ヶ所あります。(写真10枚目、黒丸)•ネック、ボディーの付け根に塗装割れが見えます。(写真10枚目)他にも関連商品を出品しています。#古着と音楽の輪_楽器機材編即購入、大歓迎！！お気軽に質問、コメントしてください。B’z松本孝弘



Epiphone フライングV コリーナ ロック式ペグ



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Epiphone フライングV コリーナ ロック式ペグ - エレキギター



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