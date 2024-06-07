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- DEATH NYC スヌーピー アートポスター新品 ⑧
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございますm(__)mDEATHNYC世界限定100枚アートポスター⑧SNOOPYスヌーピートムエバハートABATHINGAPEア・ベイシング・エイプハートBanksyKAWSARアーティスト:DEATHNYCアメリカ・ニューヨーク出身の女性ストリートアーティスト名前のDEATHは、「Don'teasilyabondonthehope.(希望を簡単に捨てるな)」の略■サイズ:45cm×32cm■ポスターに刻印あり、証明書としてステッカー、COAカードが付属します。■エディションナンバーもしくはA/P(アーティスト・ブルーフ)がハンドサインで右下に入っています。※(A/P)は限定数の作品が完売した際に追加で製作された物、試し刷り、作家自身の保管分です。スヌーピーが大好きで、複数コレクションしています。飾りきれないので、いくつか出品する事にしました(^^)複数ご購入希望の方は事前にコメント頂きますと、おまとめ配送で、1商品あたりの送料程度お値引きさせて頂きます。
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