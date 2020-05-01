津軽三味線、太棹、金細、綾杉

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三味線の太棹です。全長102cm棹幅、上棹上部31mm、下棹下部33mm棹は紅木の三本継ぎ、金細、トチがギラギラに入った素晴らしい棹です、継ぎ木はありません。天神に欠けや割れはありません、糸巻きは等上品の天然素材で出来ています。胴は五分大、綾杉胴です、表面は破れています、裏面は破れ、剥がれ等無く綺麗な状態です。胴掛けと天神カバーは鼈甲調のプラスチックで出来ています。音緒駒は本鼈甲で出来ています。本鼈甲の糸巻きがセットになっています、こちらは未加工品の為、すげ加工が必要です。写真にある物が全てです。その他質問等がありましたら気軽にコメント下さい。但しくだらない質問は削除させて頂きます。