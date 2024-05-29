gemini CDJワークステーション CDM-4000 ハードケース付き

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商品詳細
商品をご覧頂きありがとうございます。【商品名】geminiCDJワークステーションCDM-4000ハードケース付き【状態】 中古品になりますが、動作も良好でまだまだ使用できる状態です。【キズ、汚れ、ヤケ】目立ったキズや汚れはなく、状態の良い美品になります。【付属品】写真のものがすべてです。【梱包】プチプチとリサイクルダンボールや巻きダンボール、ラップなど状況に合わせて梱包させて頂きます。【発送】1日から2日の間で発送させて頂きます。こちらの商品は中古品になりますが、アルコール除菌、清掃をして出品させて頂いておりますのでご安心下さい。こちらはあくまで中古品になります。商品の評価は主観的な内容になりますのでご了承下さい。※こちらの商品は即購入歓迎です。※専用ページは特に設けておりませんので、お早めにご購入下さい。※商品は現状渡しとなりますので、商品説明や写真等を再度よくご確認下さい！その他ご不明な点などございましたら、コメントからお問い合わせ下さい。返答はなるべく早くお答えさせて頂きます。どうぞ宜しくお願いします。種類···DJミキサー
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