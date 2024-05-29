グッズ種類···その他DUSTCELLのロゴピアスになります。ずっと欲しく入手までが大変だったので可能であれば手放したくはありませんが、諸事情でお金が必要になってしまった為出品させて頂きます。状態ですが、新品購入後飾ってあったため未使用ですが手元に来た際に中身を確認してある為開封はしています。新品から1度人の手に渡ってる物の為3N＋神経質な方は御遠慮頂きますようお願いします。金銭問題が解決した場合は出品を取り消させて頂きますのでご理解よろしくお願い致します。不明な点等ありましたらコメントにてお願いします。



【DUSTCELL】ロゴピアス（復刻版）



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限定品 Dustcell ロゴピアスandロゴリング 復刻版 競売 12750円 www ...



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