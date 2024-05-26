大幅値下げ！【約13万円分】エフェクターセット(箱・説明書付き)

エフェクターの一式セット売りです。 ※まとめて売りたいのでバラ売りの場合かなり割高にしております。ご了承下さい。種類···エレキベース用①TECH21(テック21)BassDriverDIProgrammableベース用プリアンプ定価■約45,000円バラ売り■22,000円②MXR(エムエックスアール)M87BassCompressorベース用コンプレッサー定価■約28,000円バラ売り■22,000円③MXR(エムエックスアール)M10810BANDEQ定価■24,000円バラ売り■15,000円④ARIONsch-zChorus生産完了となり入手困難なエフェクターです。プレミア価格バラ売り■12,000円⑤DigiTechBassSynthWah新品販売当時は比較的低価格で且つ、反応性の良いシンセペダルとして非常に人気。こちらも生産完了となり入手困難なエフェクターです。プレミア価格バラ売り■18,800円⑥KORGDT-10王道のチューナーです。生産完了。定価■6,000円バラ売り■2,000円⑦VOCU(ヴォーキュ)BabyPowerPlantType-B(MultiVoltage)コンパクトエフェクター用パワーサプライ。9V(11出力)/18V(1出力,30mA）/12V(1パラレル出力)の3つの電圧を供給できるマルチボルテージモデル。定価■9,000円バラ売り■5,500円#エフェクター#ベース#ベースエフェクター#エフェクターセット#アンプ#イコライザー#sansamp#サンズアンプ#TECH21#テック21#mxr#M87#M108#ARION#sch-z#DigiTech#BassSynthWay



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