尾西楽斎造、赤膚焼茶碗です。可愛らしい絵付け、風情のある逸品です。裏千家十五代鵬雲斎の花押がございます。高台横に銘がございます。サイズ直径14㎝×高さ8㎝(多少の誤差はお許し下さい）佐川急便(元払)で発送させて頂きます。※北海道、沖縄、離島の場合は別途送料頂きます。※画像で判断して頂き、 ノークレーム、ノーリターンで宜しくお願い致します。疵や直しは見られませんが、時代の経ったものですので、相応のスレがある場合も御座います。商品の状態に過度に神経質な方は入札をお控え下さい。ご落札後の返品はお受けできかねますので、くれぐれもご吟味頂けますようお願い致します。



10/23出品終了 尾西楽斎 赤膚焼茶碗 裏千家十五代 鵬雲斎花押 v327-



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茶碗 | 赤膚焼窯元 尾西楽斎



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