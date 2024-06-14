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949 八瑞窯　白磁壺
商品番号 P75159221283
商品名

949 八瑞窯　白磁壺
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 5,264 円
在庫状況 あり

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商品詳細

八瑞窯　白磁壺サイズ横　21cm高　18cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。長期保管のため、底部に少し汚れがあります。箱ありプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です　　24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。
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949 八瑞窯　白磁壺
商品詳細 白磁壺(銀継) | 李朝古民具・和食器販売 土木土木

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