949 八瑞窯　白磁壺

八瑞窯 白磁壺サイズ横 21cm高 18cm状態、詳細につきましては画像にて確認の程よろしくお願い致します。長期保管のため、底部に少し汚れがあります。箱ありプチプチで丁寧に梱包して、郵送します★即購入歓迎です 24時間以内発送ご検討中の方はぜひコメントお待ちしております(^-^)価格相談もぜひ！希望額ご提示ください！トラブル防止のため返品・返金には対応出来ませんので予めご了承くださいませ。



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商品詳細 白磁壺(銀継) | 李朝古民具・和食器販売 土木土木



砥部焼 八瑞窯 白潟八洲彦 | ギャラリー凜 Gallery RIN