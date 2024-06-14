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中国　文庫　行李　箱　蝙蝠　こうもり　漆　中国骨董　アンティーク　ヴィンテージ
商品番号 L53808002172
商品名

中国　文庫　行李　箱　蝙蝠　こうもり　漆　中国骨董　アンティーク　ヴィンテージ
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 13,410 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国の古い文庫、行李です。サイズ　縦×横×高さ　25×40×20cm実家の断捨離で譲り受けました。素材は、木か革か紙の感じがしますが、軽くて、しっかりした作りです。表面は漆塗り、中国のおめでたい吉祥模様、こうもりのデザインです。種類...その他
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