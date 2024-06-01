ポケモンカード　Vmaxクライマックス　ミュウ

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···UR◼︎商品の詳細について入手後すぐに、スリーブに入れ、暗所にて保管しておりました。大切に保管しておいた商品ですので、美品だと思いますが、あくまで素人目での判断となりますので、写真をよく見てご購入頂きますよう、よろしくお願いします。完備な物をお求めの方、状態に神経質な方、状態に厳しい方のご購入はお控え下さい。
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