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YAMAHA AG03
商品番号 T35442322284
商品名

YAMAHA AG03
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 7,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YAMAHAAGO3color:WHITE接続インタフェイス:USB端子携帯と接続出来るコード付き◎接続変換器付き◎(画像4枚目)専用イヤホン付き◎(画像5枚目)動作確認程度の使用のみなので、ほぼ新品未使用です。マイクとエレアコ等の楽器を同時に接続出来るので、配信や弾き語り等のRECに向いてます！使い方も簡単ですし、エフェクト等の機能も付いているので、音源の編集がすごい楽です◎※即購入可。同時にmarantzのマイクも出品していますのでそちらも一緒に購入してもらうと直ぐに配信スタートできるセットになりますので是非そちらも合わせてチェックしてみて下さい(^-^)#ヤマハ#YAMAHA#配信向き#オーディオインターフェース＃弾き語り#ゲーム実況#エレアコ#エレキギター#キーボード#歌ってみた種類···ミキサー
http://narcologia.ru/goods/rebellion224478.html
http://narcologia.ru/goods/moped866768.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture651341.html
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