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締め太鼓です。写真のものですべてになります。神経質な方はご遠慮ください。太鼓のサイズ 直径34㎝×14.5㎝ バチの長さ 33㎝商品一覧はこちら⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇⬇#即購入可プロフ必読エイサー基本的に24時間以内に発送いたします。本業が忙しく、すべてのメッセージに返信が困難です。基本的に値引き交渉は受け付けておりません。出来たとしてもお気持ち程度です。ご了承下さいm(__)m写真に写っているものがすべてになります。〜〜〜気になる部分〜〜〜・全体にキズ、汚れ、擦れがあります。・片側の鼓面に補修跡があります。気になるダメージは特には以上になります。個人保管していたものです。あくまで中古品になりますので、完璧を求める方、神経質な方は購入をお控えくださいm(__)m 〜〜〜梱包について〜〜〜プチプチで全体を包み、ダンボールに入れて発送いたしますm(__)m#ENEMNLTANAD#M即購入可プロフ必読