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商品詳細
FR18■周波数特性／20Hz〜20kHz（＋0、−1dB）■最大入力レベル／＋21dBu■THD＋N@1kHz,＋4dBu／0.05％（通常）■クロストーク@20kHz／−85dBu未満■同相信号除去比／60dB以上■外形寸法／483（W）×44（H）×216（D）mm■重量／3kg動作確認済みの完動品です。付属品は写真の電源ケーブルとなります。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/financier145160.html
http://narcologia.ru/goods/financier177460.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate798948.html
Mackie マッキーTapco sq-2 ステレオコンプレッサー SQUEEZ
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