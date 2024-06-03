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フィギュアアーツ shfiguarts トニースターク トニー ソファー 非売品
商品番号 R27004393291
商品名

フィギュアアーツ shfiguarts トニースターク トニー ソファー 非売品
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 1,546 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュアアーツの非売品、TONY'SSOFAとなります。状態としては目立ったダメージのない美品となります。1か所極小のペン汚れがございます。お写真でご確認お願いいたします。サイズ60のダンボールを使用しての発送となります。
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