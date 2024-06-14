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Chatting Bird チャッティング・バード エレキギター
商品番号 M76159041159
商品名

Chatting Bird チャッティング・バード エレキギター
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 6,956 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ChattingBirdタイプ...ストラトキャスタータイプ全長…100㎝音出し可能です付属品…本体のみオレンジオイルで清掃しています音も良く、色もカッコイイです　※梱包用ラップ/段ボールに巻いて、簡易梱包発送しますので予めご了承ください。15800
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