Chatting Bird チャッティング・バード エレキギター

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商品詳細
ChattingBirdタイプ...ストラトキャスタータイプ全長…100㎝音出し可能です付属品…本体のみオレンジオイルで清掃しています音も良く、色もカッコイイです ※梱包用ラップ/段ボールに巻いて、簡易梱包発送しますので予めご了承ください。15800
http://narcologia.ru/goods/moped456268.html
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