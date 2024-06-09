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乃木坂46 菅原咲月 お見立て会 生写真 コンプ
商品番号 X34740876736
商品名

乃木坂46 菅原咲月 お見立て会 生写真 コンプ
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 2,399 円
在庫状況 あり

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商品詳細

乃木坂46菅原咲月お見立て会生写真コンプになります。手袋を着用して開封後、スリーブに入れて保管しておりますが素人保管です。また、こちらはトレ品を含みますので、完全美品をお求めの方や神経質な方は御遠慮ください。硬質ケースに入れ防水対策をして発送します。即購入可能です。また値下げご希望の場合は、金額提示の上コメントお願い致します。他商品とまとめてご購入頂ける場合は、多少値引きさせて頂きますので、ご購入前にお知らせ下さい。人気グループ···乃木坂46グッズ種類···生写真
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