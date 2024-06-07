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絵画　少女　水彩画
商品番号 U61330854485
商品名

絵画　少女　水彩画
ブランド名 Uswirl
特別価格 税込 8,232 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ　　　38センチ×46センチ(額からの採寸)ご覧の通り少女が黒電話をしている後ろ姿になります。詳しいことは分かりませんが父が知り合いから購入してきたものになります。少女•黒電話•カエルの組み合わせが何となくユーモラスでそれでいてどこか後ろ姿に少女期特有の哀愁みたいなのが感じられて私は気に入っていました。整理整頓のためにこの度出品いたします。
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