ハイキュー展 アクリルminiフィギュア 東京 仙台 コンプリート　ハイキュー!

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⚠️当面の間、評価0の方とお取引き致しません。ご理解の程、宜しくお願い致します。◇ハイキュー!!◇原画展 ・アクリルminiフィギュア 東京、仙台含めたコンプリートセットです。暗所で保管しておりましたが自宅保管の為、保存状態に完璧、美品をお求めの方はご購入をご遠慮ください。※購入前にプロフを一読お願いします。※コンビニ/ATM払いの方は、購入後必ずお支払い日をお知らせ下さい。⚪︎即購入可⚪︎バラ売り不可#ボーイズラブ #BL #漫画#本#コミック／コミック