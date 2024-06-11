未使用　安室奈美恵　スタッフシャツ　staff限定

大変貴重なものでこの状態で持っている人も数人かと思いますので、値下げは考えておりません。昔オークションで譲ってもらいそのままずっとグッズボックスにいれても保管してました。こちらは二着あるので、一着手放します。1997年ごろのスタッフシャツで未使用です。



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