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未使用　安室奈美恵　スタッフシャツ　staff限定
商品番号 G22696213905
商品名

未使用　安室奈美恵　スタッフシャツ　staff限定
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 12,150 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大変貴重なものでこの状態で持っている人も数人かと思いますので、値下げは考えておりません。昔オークションで譲ってもらいそのままずっとグッズボックスにいれても保管してました。こちらは二着あるので、一着手放します。1997年ごろのスタッフシャツで未使用です。
http://narcologia.ru/goods/ambassador331806.html
http://narcologia.ru/goods/Persia838788.html
http://narcologia.ru/goods/displease113031.html

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安室奈美恵Ｔシャツ | ncrouchphotography.com

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