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商品詳細
星街すいせいの3周年記念の複製サイン入りのポストカードです。アクキーとカードはおまけとしてお付けします。開封してからずっとしまっていたので傷や日焼けは全くしていません。値下げ⭕️即購入⭕️気になることがあればコメントください。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement316199.html
http://narcologia.ru/goods/contemplate16477.html
http://narcologia.ru/goods/reflector376064.html
星街すいせい ポストカード、アクリルキーホルダー
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