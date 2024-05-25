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江戸時代　古伊万里　染付　葉皿4枚　タニサ　西2Fさ4-1207④
商品番号 W58183616181
商品名

江戸時代　古伊万里　染付　葉皿4枚　タニサ　西2Fさ4-1207④
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 4,300 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅約12.1㎝2点に欠け、ソゲあります。3点に目立つ汚れあります。=土日祝日　発送不可　トラブル防止の為=常時携帯を持っていないので返信が遅れる場合があります。時間指定はできません。同じIDで複数ご購入の場合、同梱させて頂きます。基本的には、ゆうパック元払いです。個別をご希望でしたら、ご購入後取引メッセージに連絡してください。ない場合は、同梱いたします。違うIDでの同梱発送は、　ご連絡お願い致します。発送は、随時行なっておりますが、混み合っております。お時間いただく場合もあります。よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/financier606960.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate827048.html

江戸時代　古伊万里　染付　葉皿4枚　タニサ　西2Fさ4-1207④
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