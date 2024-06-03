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- ★激初秋セール！ ヴァルエヴァ 「白い炎」 直筆サイン エディション付＿0375
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商品詳細
昭和レトロ＿『ヴァルエヴァ「白い炎」（シルクスクリーン）直筆サインエディション付87/250』＿0375女性の心の中の一つの描写かと思われます。懐かしき昭和の生活を支えてきたアナログな商品達です！ほとんどすべて使用済品ですので、多少のキズ等はございますことをご了承の上、よろしくお願いいたします。緑紙はマットではなく台紙に貼り付けてあります。額に傷等ございます。サイズ額：W89.5cmH88.5cm画部：W56.5cmH57.0cm
http://narcologia.ru/goods/capitation678208.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper442909.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial465516.html
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