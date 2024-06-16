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JK ユーフォニアムマウスピース　齋藤充シグネチャーモデル】M.S-2
商品番号 J59606407294
商品名

JK ユーフォニアムマウスピース　齋藤充シグネチャーモデル】M.S-2
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 3,198 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユーフォニアム奏者齋藤充氏の監修モデル。新品購入後3回使用しました。私には使いこなせなかったので出品いたします。付属のブラシは未使用です。購入時の箱に入れてお送りします。＜仕様＞M.S-2同型サイズ：シルキー51Dカップ深さ：深いシャンク：M.S-2L(太管)
http://narcologia.ru/goods/stepchild442852.html
http://narcologia.ru/goods/update934495.html
http://narcologia.ru/goods/rouge475410.html

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