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- JK ユーフォニアムマウスピース 齋藤充シグネチャーモデル】M.S-2
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商品詳細
ユーフォニアム奏者齋藤充氏の監修モデル。新品購入後3回使用しました。私には使いこなせなかったので出品いたします。付属のブラシは未使用です。購入時の箱に入れてお送りします。＜仕様＞M.S-2同型サイズ：シルキー51Dカップ深さ：深いシャンク：M.S-2L(太管)
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