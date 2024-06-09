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1304❣️ 2U 　ラックケース
商品番号 U16136068104
商品名

1304❣️ 2U 　ラックケース
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 3,071 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2U　ラックケース赤矢印の様にピン穴加工しています。奥行　約33cm(レール内側の内寸)キズ汚れ傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。ネジはありませんので必要に応じて１００円ショップやホームセンターなどでご用意ください。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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