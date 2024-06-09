1304❣️ 2U 　ラックケース

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2U ラックケース赤矢印の様にピン穴加工しています。奥行 約33cm(レール内側の内寸)キズ汚れ傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。ネジはありませんので必要に応じて１００円ショップやホームセンターなどでご用意ください。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。