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- 1304❣️ 2U ラックケース
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商品詳細
2U ラックケース赤矢印の様にピン穴加工しています。奥行 約33cm(レール内側の内寸)キズ汚れ傷みなどありますがまだまだご活躍頂けます。ネジはありませんので必要に応じて１００円ショップやホームセンターなどでご用意ください。コメント返信は一切行なっておりませんので予めご了承ください。当方のプロフィールのご確認を宜しくお願い致します。
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