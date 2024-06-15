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- (25-Z102)掛軸 大観 巧芸絵画
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商品詳細
横山大観巧芸掛軸蓬莱山図です布貼り化粧箱承認シール付経年による巻きグセがあります保管品のため中古品の扱でございます特にお手入れはしておりません#絵画掛軸置物彫刻出品中#和洋陶磁器出品中サイズ画面約37×49.5㎝本体約130×68.5㎝(軸先含む)掛軸アンティーク/コレクション横山大観絵画富士山縁起物棟方志功野村たかあき奈良美智骨董床飾り日本画水墨画#日本画#掛軸#大観#玉堂#絵画#骨董#工芸#床飾り#富士#縁起物#開運#お正月絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
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