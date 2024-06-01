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ホットトイズ マン・オブ・スティール スーパーマン Hottoys DC
商品番号 Y29974016514
商品名

ホットトイズ マン・オブ・スティール スーパーマン Hottoys DC
ブランド名 ホットトイズ
特別価格 税込 10,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホットトイズ　ムービーマスターピースマン・オブ・スティール　　スーパーマンガラスケースで飾ってました。部屋自体紫外線が入らないようにしているのと、普段あまり出入りしないので状態は良いと思います。箱、備品は全て揃ってます。コレクション整理の為の出品別のところでも出品予定ですのでそちらで購入されたらこちらは取り下げます。プチプチに包んでダンボールでの発送となります。フィギュア種類···アクションフィギュア素材···その他スケール···1/6フィギュア種類...アクションフィギュアスケール...1/6
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