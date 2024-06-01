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篆刻遊印「厚徳」こうとく
商品番号 Q99552970242
商品名

篆刻遊印「厚徳」こうとく
ブランド名 Qspare
特別価格 税込 6,272 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます。篆刻遊印「厚徳」こうとく大いなる徳15×34×41mm寿山芙蓉石箱付き半切1/3から全紙サイズの引首印や遊印に。高級印材使用の遊印です。きめ細かく潤いがあり、光沢も綺麗な印材です。6800円の印材を使用しています。篆書の持つ根源的な気風を壊さない気品あるオリジナル印の創作はもとより、古典を融合した芸術性のある新しい感覚のオリジナル印も創作致します。篆書・篆刻創作　間気庵　伊藤浥碩＜yuseki＞#落款印#書道#日本画#一筆画#俳画#遊印#引首印#絵手紙#仮名#水墨画#禅語#Yuseki
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