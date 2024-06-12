落合朗風　東宮妃の歌　掛け軸　合箱　たとう箱　金箔

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赤にキラキラが映えるとてもすてきな掛け軸です(*^-^)目立った汚れなどは見あたりませんが、経年による傷みなどはあるかとおもいますのでご了承いただけますようお願い致しますm(__)m(*^-^)普通の掛け軸よりも小ぶりなサイズです【落合朗風（おちあい ろうふう）】1896－1937。大正-昭和時代前期の日本画家。明治29年8月17日生まれ。川端画学校にまなび,のち小村大雲に師事。昭和6年「華厳仏」で青竜賞を受賞。翌年青竜社同人となるが,9年脱退して明朗美術連盟を創立した。昭和12年4月15日死去。42歳。東京出身。明治商業卒。本名は平次郎。作品に「洛外風趣」「那覇(なは)の麗人」など。